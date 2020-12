Nestlé rappelle du Nesquik Shake en raison d'un goût piquant

(Belga) Par mesure de précaution et en accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), Lactalis Nestlé rappelle préventivement certains lots de Nesquik Shake présentant un goût piquant en raison d'un risque de présence de produit utilisé pour la désinfection préalable du pot.

La date de péremption du produit est le 27/01/2021 et porte le numéro de code-barre 8435257037288. La boisson lactée chocolatée est conditionnée dans un pot en plastique de 180 millilitres. Il est demandé aux clients de ne pas consommer le produit, de le détruire ou de le ramener dans le supermarché où il a été acheté. Le Nesquik Shake a été vendu dans les supermarchés à partir du 19 novembre 2020. Un service clientèle est disponible pour répondre aux questions des consommateurs et leur indiquer les conditions et modalités de remboursement (0800/98.016, de 09h00 à 16h00, sept jours sur sept). (Belga)