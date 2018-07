Netflix déçoit sur le nombre d'abonnés, l'action dévisse

(Belga) La plateforme de vidéo en streaming Netflix a fortement déçu les marchés financiers lundi en engrangeant beaucoup moins de nouveaux abonnés que prévu, faisant dévisser le titre en Bourse.

Netflix a ainsi engrangé seulement 5,15 millions nouveaux abonnés sur le trimestre, loin des 6,2 millions auxquels il s'attendait. Le rythme de progression des abonnements est l'élément le plus observé par les marchés. Le nombre total d'abonnés est désormais de 130 millions à travers le monde, alors qu'il tablait sur 131 millions. Vers 20H45 GMT, le titre plongeait de 14% à 344,28 dollars dans les échanges électroniques suivant la clôture de Wall Street. "Nous avons eu un solide deuxième trimestre mais pas excellent", a reconnu le groupe dans sa traditionnelle "lettre aux actionnaires" présentant ses résultats trimestriels. Dans le détail, il a vu seulement arriver 670.000 nouveaux abonnés aux Etats-Unis, contre 1,2 million attendus, et 4,47 millions à l'international contre 5 attendus. Côté finances, le bénéfice net trimestriel a été multiplié par près de 6, à 384 millions de dollars, nettement au dessus de ses propres attentes (358 millions). Ajusté et rapporté par action, référence en Amérique du Nord, il ressort à 85 cents, au-dessus des attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur 79 cents. Le chiffre d'affaires, quant à lui, est conforme aux anticipations, à 3,9 milliards de dollars (+39%). (Belga)