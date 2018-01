Netflix en grande forme malgré une concurrence féroce

Résultats trimestriels et nombre d'abonnés à la société de streaming vidéo depuis 2015Laurence CHU

Netflix a attiré un nombre record de nouveaux abonnés fin 2017 et a commencé à récolter les fruits de ses investissements en dehors des Etats-Unis, malgré une concurrence féroce et croissante dans le secteur du streaming vidéo.

Ces résultats ont propulsé l'action à Wall Street: elle prenait 8,31% à 246,50 dollars vers 01H50 GMT (mardi) dans les échanges électroniques suivant la clôture. Une hausse qui a permis à Netflix de voir sa capitalisation boursière brièvement dépasser les 100 milliards de dollars pour la première fois.

Le groupe américain revendique désormais environ 117 millions d'utilisateurs (dont 110 millions d'abonnés payants) grâce à 8,3 millions de nouveaux souscripteurs engrangés sur le seul dernier trimestre de 2017, dont 6,36 millions en dehors des Etats-Unis.

Ce gain d'abonnés est le plus important jamais enregistré par Netflix en un trimestre, a fait valoir le groupe en annonçant ses résultats lundi.

Sur toute l'année 2017, Netflix a séduit 24 millions de nouveaux utilisateurs et espère en attirer encore 6,35 millions au premier trimestre 2018.

Le groupe attribue cette performance à ses "contenus originaux", citant notamment des succès comme les séries "13 Reasons Why", "Stranger Things" ou le film "Bright", production à gros budget avec la star Will Smith.

En commentant ces chiffres lors d'une interview diffusée sur internet, le patron du groupe Reed Hastings a aussi noté "la croissance continue de la télévision par internet" parmi les facteurs positifs pour Netflix.

"On le voit parce qu'Hulu est aussi en croissance, YouTube aussi et c'est super de voir que nous suivons bien le rythme de cette énorme transformation et que nous faisons plaisir à nos abonnés", a-t-il noté.

- 8 milliards dans les contenus -

Selon lui, la concurrence croissante n'est pas une menace pour Netflix, même si Apple ou Disney, qui s'apprête à racheter une grosse partie de Fox, se lancent dans le streaming tandis que le géant Amazon renforce aussi son offre.

"Le marché du divertissement est immense et (il y a de la place) pour beaucoup de services à succès", estime Netflix.

Reed Hastings a aussi noté que les augmentations de tarifs annoncées début octobre n'avaient eu que "peu d'impact sur les nouveaux abonnements". Le groupe ne prévoit pas d'autres hausses de prix pour l'instant, a ajouté le responsable.

Il compte en revanche poursuivre ses investissements importants dans les contenus --le nerf de la guerre-- avec des dépenses envisagées situées entre 7,5 et 8 milliards de dollars en 2018, une somme qui "sera bien sûr plus élevée en 2019 et en 2020".

Le groupe s'est aussi réjoui de ses performances à l'international, où il a investi massivement ces dernières années.

"Notre stratégie, c'est grosso modo de réinvestir tous nos bénéfices (dégagés) aux Etats-Unis pour financer notre expansion internationale", a résumé Reed Hastings, un choix de long terme "intelligent" selon lui, qui semble enfin porter ses fruits.

Le chiffre d'affaires hors Etats-Unis est ressorti à 1,56 milliard au dernier trimestre 2017 (contre 948 au quatrième trimestre 2016) et dégagé un bénéfice de 135 millions de dollars.

Sur toute l'année écoule, l'international a dégagé 227 millions de dollars de profits, première contribution positive annuelle aux résultats de Netflix.

Sur l'année, Netflix a dégagé un chiffre d'affaires de 11,7 milliards (+33%) et un bénéfice net triplé, à 559 millions de dollars.

Fort de ces résultats, le groupe anticipe un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars au premier trimestre 2018 ainsi qu'un bénéfice net de 282 millions (63 cents par action).

En outre, Netflix a annoncé l'arrivée à son conseil d'administration du Français Rodolphe Belmer, patron de l'opérateur satellite européen Eutelsat et ancien responsable chez Canal+.