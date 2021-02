Nethys - La Banque Nationale de Belgique prend le pouvoir chez Integrale

(Belga) Un nouveau conseil d'administration a eu lieu ce mardi soir chez l'assureur liégeois Integrale. Durant ce dernier, les conseillers auraient pris acte d'un courrier de la Banque nationale de Belgique (BNB) indiquant qu'elle avait décidé de remplacer les actuels membres du CA et du comité de direction par un collège d'administrateurs provisoires, écrit le journal Le Soir.

L'assureur liégeois, qui est détenu à 71% par le groupe Nethys, est depuis plusieurs mois à la recherche d'un repreneur afin de répondre aux normes de solvabilité européennes et aux exigences de la Banque Nationale. La société doit notamment trouver 200 millions d'euros et son principal actionnaire, Nethys, refuse de la financer davantage. Trois repreneurs étaient toujours en course fin décembre : le fonds d'investissement anglais River Rock, Athora (l'ex Generali) et Monument Re, une compagnie de réassurance. Des candidats dont les offres avaient été jugées "sérieuses" et qui avaient une réelle chance d'aboutir, avait estimé la société. Le conseil d'administration s'était toutefois donné un nouveau délai, jusqu'au 24 février, pour négocier. De ces trois candidats, il ne resterait plus que le fonds d'investissement britannique River Rock en lice et son offre n'aurait pas convaincu tous les administrateurs. Ce mardi, un conseil d'administration était programmé à 16h pour réexaminer la situation. Entre-temps, la BNB, qui est le régulateur financier, aurait décidé de remplacer les membres du CA et du comité de direction par un collège d'administrateurs provisoires, écrit Le Soir. Le trio composé du commissaire spécial Kenneth Vermeire, de l'avocat Marc Fyon et du professeur de droit économique et financier Michel Flamée devrait ainsi se mettre au travail dès demain/mercredi. Dans la nuit de mardi à mercredi, Intégrale a confirmé par voie de communiqué de presse la désignation d'un collège d'administrateurs provisoires, qui sera effective mercredi à 08h00. "Ce collège reprend les pouvoirs et responsabilités du conseil d'administration et du comité de direction. Cependant, ce dernier continuera de disposer des responsabilités et des pouvoirs de décision et de représentation relatifs à la gestion journalière de l'entreprise à l'exclusion d'actes et décisions limitativement énumérés", a précisé l'assureur. "La mission de ce collège sera de finaliser l'analyse des possibilités de reprise déjà effectuée par le commissaire spécial, de prendre toutes les mesures pour faciliter un transfert d'activité et de conclure la cession des activités s'il existe un candidat acquéreur sérieux", a-t-il conclu. (Belga)