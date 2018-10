Neuf blessés graves dans le crash d'un autocar en Allemagne

(Belga) Au moins neuf personnes ont été sévèrement blessées et de nombreuses autres plus légèrement, jeudi, lorsqu'un car de touristes a percuté un camion articulé dans le sud de l'Allemagne, a indiqué la police. La plupart des 30 passagers ainsi que les conducteurs du bus et du camion ont été blessés dans le crash près de la ville de Heidelberg.

Dix-sept personnes sont été emmenées à l'hôpital, dont cinq femmes et trois hommes provenant du Canada, une Australienne, deux Américains et trois Allemands. Le tour opérateur n'a pas fourni une liste complète des passagers, ce qui empêche de donner un nombre précis. Le groupe était principalement composé de touristes. Les circonstances exactes de l'incident ne sont pas claires, mais la police pense que le car circulait du mauvais côté de la route. Cinq hélicoptères de secours et sept ambulances sont venus sur les lieux afin de venir en aide aux blessés. L'accès a été bloqué pendant plusieurs heures et rouvert vers 23h.