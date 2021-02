Ngozi Okonjo-Iweala veut faire souffler un vent nouveau sur l'OMC

Ngozi Okonjo-Iweala prendra les rênes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) le 1er mars, et espère apporter un nouveau souffle à une organisation affaiblie qui doit renouer avec l'objectif d'améliorer les niveaux de vie des populations et favoriser l'accès des pays pauvres aux vaccins contre le Covid-19.

"Je pense que l'OMC est trop importante pour être ralentie, paralysée et moribonde", estime-t-elle dans un entretien à l'AFP mardi. "Ce n'est pas juste".

Ses objectifs immédiats: faire en sorte que les vaccins soient produits et distribués dans le monde entier, pas seulement dans les pays riches, mais aussi résister à la tendance au protectionnisme qui s'est amplifiée avec la pandémie, afin que le libre-échange puisse contribuer à la reprise économique.

Officiellement nommée lundi, elle prendra le 1er mars la tête d'une institution torpillée notamment par l'administration de Donald Trump, qui était ouvertement hostile à l'organisation et avait même bloqué le fonctionnement de l'organe de règlement des différends. En plein coeur de la tempête, son prédécesseur Roberto Azevedo avait démissionné un an avant la fin de son mandat.

M. Trump avait mis l'année dernière son veto à la nomination de la Dr Ngozi à la tête de l'OMC. C'est le nouveau président américain Joe Biden qui a débloqué la situation en annonçant son soutien appuyé à la candidature de la Nigériane.

- Accès au vaccin des pays pauvres -

La Dr Ngozi a promis de donner un nouveau souffle à l'OMC qui, selon elle, s'est éloignée de son objectif d'aider à améliorer les conditions de vie des populations.

A commencer par la distribution des vaccins contre le Covid-19: "Je pense que l'OMC peut contribuer davantage à la résolution de la pandémie de Covid-19 en aidant à améliorer l'accès des pays pauvres aux vaccins", a-t-elle déclaré.

"Il est vraiment dans l'intérêt de chaque pays de voir tout le monde se faire vacciner", a-t-elle ajouté.

Certains pays, à l'instar de l'Inde et de l'Afrique du sud, demandent une exemption des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins anti-Covid pour les rendre plus accessibles et permettre un déploiement plus rapide. Mais la Dr Ngozi veut éviter une querelle entre les membres de l'OMC, et aborde le problème sous un autre angle.

"Au lieu de passer du temps à discuter, nous devrions regarder ce que fait le secteur privé" avec des accords de licence, pour permettre la production de vaccins dans plusieurs pays, a-t-elle souligné, citant le cas du laboratoire britannique AstraZeneca en Inde.

"Le secteur privé a déjà cherché une solution parce qu'il veut faire partie de la solution pour aider les pays pauvres et les gens défavorisés", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'il faudrait aussi contrer la tendance aux restrictions sur les exportations des équipements médicaux et faire attention à ne pas perturber les chaînes d'approvisionnement en voulant miser essentiellement sur la production à l'échelle locale.

Première femme à diriger l'OMC, cette économiste formée dans deux prestigieuses universités américaines, le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et Harvard, avait déjà été la première femme ministre des Finances du Nigéria.

Pour elle, l'OMC doit s'atteler à son but premier, celui "d'améliorer les niveaux de vie" dans les pays pauvres, de "créer des emplois décents pour les gens". Et "le commerce a certainement un rôle à jouer dans la reprise" économique après la crise du Covid-19.

- "Cela ne peut plus durer" -

Avant la pandémie déjà, l'organisation s'était éloignée de son objectif, a-t-elle regretté, citant l'exemple de négociations-fleuves sur les subventions à la pêche, qui durent depuis 20 ans.

"Cela ne peut plus durer. Nous devons conclure. On ne peut pas se permettre d'échouer sur ce dossier", a indiqué la nouvelle responsable. La pandémie de Covid-19 a empêché l'OMC, déjà en crise, d'honorer la date limite de fin 2020 dictée par l'ONU pour conclure un accord sur l'interdiction des subventions à la pêche qui contribuent à la surpêche.

En cause selon Ngozi Okonjo-Iweala, les négociateurs, qui sont le "talon d'Achille" de l'OMC: "Genève regorge d'experts en négociation, mais les problèmes n'ont pas été résolus, ils se sont aggravés", car "pour eux, il s'agit de gagner ou de ne pas perdre et donc ils se bloquent mutuellement."

L'OMC a besoin de renouveau pour changer les choses, juge-t-elle, balayant les critiques la visant pour son manque d'expérience en matière commerciale. "Vous avez besoin de solides compétences politiques, vous avez besoin de la capacité de manoeuvrer", se défend-elle, ajoutant que ses 25 ans d'expérience à la Banque mondiale pouvaient lui servir à créer un pont entre les pays développés et ceux en développement.

Elle le sait, son travail sera difficile et ingrat. Et elle se dit d'autant plus motivée à en montrer les résultats pour qu'à l'avenir, personne ne puisse remettre en question le fait de placer une femme à ce poste.

Son mandat, renouvelable, court jusqu'au 31 août 2025.