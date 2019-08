Nombre record d'heures d'électricité gratuite

(Belga) Depuis le début de l'année, la Belgique a déjà enregistré 55 heures de prix négatifs pour l'électricité, soit plus qu'au cours des 12 dernières années, rapporte lundi De Standaard. En d'autres termes, les gros consommateurs reçoivent de l'argent pour l'électricité qu'ils consomment.

Les chiffres élevés de 2019 s'expliquent en partie par le dysfonctionnement temporaire d'un logiciel à la bourse européenne de l'électricité Epex (European Power Exchange), le 7 juin dernier. Par conséquent, aucune électricité belge n'a pu être vendue aux Pays-Bas, en France et au Royaume-Uni. Le prix de l'électricité le 8 juin avait fortement baissé, à une valeur extraordinaire de -500 euros le mégawattheure. Hormis le bug informatique, 2019 représente déjà un record en termes d'excédent. Les prix négatifs sont d'application les jours où il y a beaucoup d'énergie provenant du renouvelable, où les centrales tournent à plein régime et lorsque tous les excédents ne peuvent être vendus à l'étranger. C'est souvent le cas les week-ends ou jours fériés, au printemps ou en été, lorsque la demande est plus limitée.