Nombre record de signalements de fraudes sur Internet

(Belga) L'inspection économique a reçu l'an passé 7.082 signalements de fraudes sur Internet émis par des citoyens et entreprises, soit une augmentation par rapport aux années précédentes, rapporte De Tijd mardi. La majorité des signalements sont formulés pas des citoyens et portent sur des achats ou ventes en ligne.

"L'inspection économique observe un changement évident avec des fraudeurs agissant de plus en plus en ligne", assure le ministre de l'Economie Kris Peeters (CD&V) dans une réponse à une question parlementaire. Tous les signalements sont suivis d'une réponse, mais pas nécessairement d'une enquête, précise-t-il. Au cours des trois dernières années, l'inspection a toutefois ouvert des enquêtes consécutives à 5.683 signalements. Le point de contact de l'inspection existe depuis février 2016. Au cours de la première année, 2.456 signalements ont été enregistrés, et 6.348 en 2017. L'an passé, 478 entreprises se sont tournées vers la plateforme, mais la plupart des signalements émanent de citoyens (6.604). (Belga)