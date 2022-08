Norvège: un pont s'effondre, deux véhicules tombent à l'eau

(Belga) Un pont routier en bois s'est effondré lundi matin dans le sud de la Norvège, précipitant dans l'eau, selon des témoignages, un poids lourd et une voiture, a annoncé la police norvégienne.

"Signalements selon lesquels le pont de Tretten s'est effondré. Un poids lourd et une voiture de particulier seraient tombés dans l'eau", a indiqué la police locale sur Twitter. "Pas clair combien de personnes peuvent avoir été impliquées, pas clair s'il y a des dégâts humains", a-t-elle ajouté. Tous les personnels de sauvetage locaux sont mobilisés, a-t-elle précisé. Inauguré en 2012, le pont de Tretten est un ouvrage en bois de 148 mètres de long et 10 mètres de large qui franchit la rivière Gudbrandsdalslågen sur une route départementale. Il compte deux voies pour les véhicules et un trottoir. (Belga)