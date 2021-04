Norwegian Cruise Line reprend des croisières pour "les passagers vaccinés"

La compagnie de navires de croisière Norwegian Cruise Line a annoncé mardi qu'elle reprendrait ses croisières le 25 juillet pour les "passagers entièrement vaccinés", après "plus d'un an de suspension" en raison de la pandémie.

La compagnie américaine va reprendre ses croisières progressivement en engageant 3 navires sur les 17 qui composent sa flotte, sur de nouveaux itinéraires en Grèce et dans les Caraïbes, selon un communiqué.

"Tous les passagers embarquant à bord de nos croisières jusqu'au 31 octobre 2021 devront être entièrement vaccinés et testés avant l'embarquement", précise dans ce communiqué Harry Sommer, le PDG de la compagnie.

Outre les vaccinations et dépistages exigés pour les passagers et l'équipage, la compagnie promet un système de filtration, des mesures "d'assainissement accrues" et des "ressources médicales renforcées" sur les bateaux, ainsi que l'assurance que ces mesures seront étendues aux partenaires lors des escales.

Ce protocole est mis en place sous l'égide d'un conseil de santé composé de six experts présidé par un ancien commissaire de la US Food and drug administration (FDA), selon Norwegian Cruise Line.

"Compte tenu de l’évolution constante de la pandémie, de l'accélération du déploiement de la vaccination et des connaissances scientifiques, il est prématuré à ce jour de prendre des décisions concernant nos protocoles sanitaires et de sécurité pour les dates d'embarquement ultérieures au 1er novembre 2021", ajoute le PDG.

Le Norwegian Jade proposera des croisières d'une semaine dans les îles grecques à partir du 25 juillet, le Norwegian Joy et le Norwegian Gem, des croisières dans les Caraïbes respectivement au départ de la Jamaïque à partir du 7 août et de la République Dominicaine à partir du 15 août.

La nouvelle de ces reprises est saluée dans le communiqué par le ministre jamaïcain du Tourisme Edmund Bartlett, qui assure que "la Jamaïque est prête pour le retour du tourisme de croisière", le président dominicain Luis Abinader qui affirme offrir "une destination sûre aux voyageurs" et le ministre grec du tourisme Harry Theoharis qui promet "une expérience remarquable (...) en toute sécurité".

La compagnie a parallèlement annoncé l'annulation de tous les itinéraires de juillet et août à bord du Pride of America, mais également des Norwegian Breakaway, Dawn, Epic, Escape, Getaway, Sky, Spirit, Star et Sun. Les croisières à bord du Norwegian Epic jusqu'au 1er septembre et du Norwegian Pearl jusqu'au 7 novembre 2021 ont aussi été annulées.

Les clients et les agences de voyages ayant des réservations seront contactés directement.