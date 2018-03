Nouveau le 1er avril - Ryanair intègre quelques minima sociaux belges dans ses contrats de travail

(Belga) Certains minima sociaux belges seront intégrés dans les contrats irlandais du personnel belge de la compagnie aérienne à bas coûts Ryanair dès ce 1er avril 2018. Ryanair ne reconnaîtra en revanche toujours pas les représentations syndicales.

Parmi les évolutions, on note que le personnel de cabine pourra entre autres profiter d'une période de probation de six mois et d'un congé de maternité de 15 semaines payé par la sécurité sociale belge. Au moins neuf semaines de congé devront être prises après la date de naissance du bébé. Le père bénéficiera aussi d'un congé de paternité de 10 jours. Un congé parental de quatre mois est également prévu pour l'équipage. (Belga)