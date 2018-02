Nouveau le 1er février - Augmentation des tarifs sur les autoroutes à péage en France

(Belga) Les nouveaux tarifs sur le réseau autoroutier français entrent en vigueur à partir du 1er février. Les automobilistes belges qui empruntent les autoroutes à péage de l'Hexagone devront désormais payer davantage. Selon le Journal du Dimanche, l'augmentation du prix - qui varie en fonction des réseaux des sociétés autoroutières et des travaux à y effectuer - sera comprise entre 1% et 2%. Il s'agit d'une augmentation sensiblement plus élevée qu'en 2016 et 2017, années où la hausse moyenne avait été limitée à 1%.

La fixation des tarifs des péages est encadrée par les contrats signés entre l'Etat et les sociétés concessionnaires. Au total, en France, une vingtaine d'opérateurs se partagent le réseau des autoroutes. En contrepartie des missions que ces sociétés accomplissent (entretien, construction, exploitation, etc.), elles perçoivent un péage, dont le prix est revu annuellement. Le pourcentage de hausse des tarifs prend en compte diverses composantes, comme le niveau de l'inflation, l'augmentation de la redevance domaniale (pour le financement d'infrastructures de transport) et les travaux non prévus dans les contrats des sociétés concessionnaires. (Belga)