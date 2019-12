Nouveau le 1er janvier - Crédit de TVA plus rapidement récupéré par les jeunes entreprises

(Belga) A partir du 1er janvier 2020, les jeunes entreprises récupéreront plus rapidement leur crédit de TVA, lit-on sur la page internet du ministre des Finances Alexander De Croo.

Les entreprises doivent effectuer leur déclaration de TVA chaque mois ou chaque trimestre. Et jusqu'ici, le remboursement de leur crédit de TVA peut prendre jusqu'à six mois, ce qui cause des problèmes de liquidité à certaines jeunes entreprises dépourvues de réserve financière. L'arrêté royal dont les effets seront sensibles dès le 1er janvier prochain ramène le délai maximum de remboursement de six à trois mois. La nouvelle mesure s'applique uniquement aux entreprises de moins de deux ans qui introduisent leur déclaration de TVA de façon mensuelle et électronique. De plus, le crédit à récupérer ne peut être inférieur à 245 euros. (Belga)