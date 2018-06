Nouveau le 1er juillet - Bruxelles: incitant financier unique pour les entreprises qui engagent un jeune

(Belga) Un incitant financier unique de 1.750 euros par an pour les entreprises qui engagent un jeune de 15 à 25 ans, sous contrat de formation en alternance, sera mis en place dès ce 1er juillet 2018 en région bruxelloise.

L'aide financière sera accessible sur base d'une demande introduite à l'aide d'un formulaire. La formation du jeune dans l'entreprise doit durer au minimum six mois. Les frais de dossier (128 euros jusqu'à présent) ont été supprimés. Ceci complète un arsenal de mesures promises en début de législature et prises "pour booster l'alternance", selon le ministre bruxellois de l'Emploi et de la Formation professionnelle Didier Gosuin. (Belga)