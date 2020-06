Nouveau le 1er juillet - Indexation de la taxe kilométrique

(Belga) Ce 1er juillet, les tarifs en matière de prélèvement kilométrique pour poids lourds seront indexés à Bruxelles et en Flandre.

Cela concerne les poids lourds d'une masse maximale autorisée (MMA) de plus de 3,5 tonnes ainsi que les véhicules tracteurs de semi-remorques de catégorie N1 portant le code de carrosserie BC. Tous les OBU (On Board Units) seront automatiquement adaptés aux nouveaux tarifs, précise Viapass, l'association inter-régionale qui contrôle et coordonne le prélèvement kilométrique. (Belga)