Nouveau le 1er mai - Le diesel professionnel pour la première fois plus cher au Luxembourg qu'en Belgique

(Belga) Avec l'augmentation, dès le 1er mai prochain au Luxembourg, des taxes sur l'essence et le diesel - respectivement d'un et de deux centimes d'euros par litre -, le carburant professionnel deviendra pour la première fois plus cher au Grand-Duché qu'en Belgique. Le plat pays bénéficie en effet d'un mécanisme de remboursement pour les clients professionnels, parmi lesquels les transporteurs et les compagnies de taxi, qui leur permet de récupérer une partie des accises déjà payées sur le diesel consommé.

A partir du 1er mai, le litre d'essence à la pompe, au Luxembourg, sera taxé d'un centime supplémentaire et le diesel de deux centimes, comme l'a adopté le gouvernement luxembourgeois lors du vote du budget de l'Etat. Cette nouvelle mesure vise à réduire le volume des ventes sur le territoire dans l'optique d'atteindre les objectifs climatiques souscrits dans le cadre des accords de Paris. Concrètement, avec cette augmentation, il sera plus profitable aux professionnels du transport de faire le plein en Belgique. A titre d'illustration, à partir du 1er mai, 1.000 litres de diesel coûteront en Belgique 352 euros (après remboursement des accises sur le carburant) contre 355 euros au Luxembourg, selon des chiffres relayés par le journal luxembourgeois L'Essentiel. En 2018, le secteur pétrolier a rapporté à l'Etat luxembourgeois environ deux milliards d'euros en accises et TVA sur les ventes de carburants, de tabac, d'alcool et de droits de concession autoroutière, selon le Groupement pétrolier luxembourgeois (GPL). (Belga)