Nouveau le 1er mars - bpost adapte son modèle de distribution du courrier

(Belga) À partir du 1er mars 2020, le courrier non urgent ne sera plus distribué que deux fois par semaine: une première fois en début de semaine (le lundi ou le mardi) et une deuxième fois en fin de semaine (le mercredi ou le jeudi). Il s'agit des courriers Non Prior, des courriers publicitaires et des magazines non hebdomadaires.

Le courrier prioritaire - à savoir les courriers Prior, les recommandés, les colis, les journaux ainsi que les magazines hebdomadaires - continuera en revanche à être livré quotidiennement. Le modèle de distribution de bpost est adapté afin de répondre à la baisse du volume de courriers observée depuis plusieurs années. Une baisse qui n'est pas compensée par la croissance du volume de colis, indique bpost. (Belga)