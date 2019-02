(Belga) À partir du 1er mars 2019, laisser son moteur tourner alors qu'on est à l'arrêt deviendra une infraction environnementale en Wallonie.

Le code de la route l'interdisait déjà "sauf en cas de nécessité", une formulation plutôt équivoque qui laissait place à l'interprétation. Cette incivilité est désormais inscrite dans un nouveau décret wallon sur la pollution atmosphérique liée à la circulation des voitures, à l'initiative du ministre wallon de l'Environnement et de la Transition écologique, Carlo Di Antonio (cdH). Dès le 1er mars 2019, la mesure deviendra donc une infraction environnementale en Wallonie, passible d'une amende de 130 euros en perception immédiate. Les usagers devront veiller à couper leur moteur lorsqu'ils ne se trouvent plus dans la circulation, comme lorsqu'ils attendent leurs enfants aux abords des écoles. Outre les policiers, les agents constatateurs régionaux et communaux compétents pour les infractions liées à l'environnement seront habilités à verbaliser ce type de comportement. En Belgique, la pollution de l'air cause chaque année quelque 9.300 décès ainsi que de nombreuses maladies et affections respiratoires et cardiovasculaires.