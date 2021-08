Nouveau le 1er septembre - La liste des biens pouvant être achetés avec des éco-chèques s'étoffe

(Belga) A partir du 1er septembre, les consommateurs pourront utiliser des éco-chèques pour acheter des produits d'éclairage ainsi que des téléviseurs et des écrans de classe E, ressort-il d'un nouvel avis formulé par le Conseil national du Travail (CNT) dont Belga a obtenu une copie.

Depuis le mois de mars dernier, les éco-chèques sont utilisables pour acheter des appareils électriques dotés du nouveau label énergétique européen. Il est ainsi possible d'acheter des machines à laver ou sèche-linge (avec un label A), des lave-vaisselles (avec un label A, B et C), des réfrigérateurs, congélateurs et écrans électroniques (avec un label A, B, C et D). Dès le 1er septembre, il sera en outre possible d'acheter avec des éco-chèques les sources lumineuses (lampes, ampoules) pourvues du nouveau label énergétique (classes A, B, C, D), ainsi que les téléviseurs et les écrans de classe E. Le CNT a par ailleurs étendu jusqu'au 28 février 2023 la possibilité d'acheter avec des éco-chèques les sources lumineuses mises sur le marché avant le 1er septembre 2021 et qui disposent encore de l'ancienne étiquette avec le label énergétique européen des classes A+ ou A++ (classe énergétique la plus élevée pour les sources lumineuses dans l'ancienne échelle).