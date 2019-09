Nouveau le 1er septembre - Le TEC lance un abonnement de 4 mois pour les 12-24 ans

(Belga) La société wallonne de transports publics TEC lance dès le 1er septembre un abonnement d'une durée de 4 mois à destination des 12-24 ans.

Les tarifs seront de 44 euros pour un abonnement Next (35,20 euros pour le prix réduit "famille nombreuse"), 57 euros pour l'abonnement Horizon (45,60 euros prix réduit) et de 93,50 euros pour un abonnement Horizon+ (74,80 euros avec réduction). Jusqu'à présent, les 12-24 ans pouvaient souscrire à un abonnement de 1 mois, de 6 mois ou d'un an. (Belga)