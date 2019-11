Voici le nouvel uniforme de la SNCB

À partir de lundi, et jusqu'à la fin de l'année, une trentaine d'accompagnateurs de train, de sous-chefs de gare et d'employés commerciaux de la SNCB porteront des vêtements bleu foncé en lieu et place des habituels gris et orange arborés par les collaborateurs de la société de transport. Ils constituent un panel de test pour le nouvel équipement de l'entreprise, prévu pour le 1er juin 2020.

Une mise à jour de l'uniforme de la SNCB aura lieu en juin 2020. D'ici là, une phase de test visant à évaluer la qualité et la praticité du nouvel attirail démarre ce lundi. Jusqu'à la fin décembre, trente collaborateurs de l'entreprise mettront à l'épreuve les coutures des vêtements mais aussi leur résistance aux intempéries et aux lavages. Cette phase de test permettra d'apporter des modifications avant la production finale pour les plus de 4.000 employés de la SNCB. Tout comme l'équipement actuel, le nouvel uniforme sera décliné en deux versions, été et hiver. Il sera cependant bleu foncé et, autre nouveauté, les dames auront le choix de porter une robe, en plus des pantalon et jupe déjà proposés. Cet ensemble a été choisi par un jury composé de collaborateurs et usagers des services de la société ferroviaire. La production a été confiée à la société belge Xandres pour une durée de quatre ans, reconductible jusqu'à huit fois pour une période d'un an. L'entreprise fait également savoir que les uniformes actuels, vieux de dix ans, seront recyclés.