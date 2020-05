Nouvelle attaque de Trump contre le fabricant chinois de smartphones Huawei

(c) AFP

Le géant des télécoms Huawei a fustigé lundi les dernières mesures de l'administration Trump visant à entraver la capacité du groupe chinois à mettre au point des semi-conducteurs à l'étranger grâce à de la technologie américaine.

Le ministère américain du Commerce a annoncé vendredi avoir "ciblé stratégiquement et très précisément les achats de semi-conducteurs par Huawei, qui sont directement issus" du savoir-faire américain. Il s'agit d'une décision "arbitraire et pernicieuse" et qui "aura des conséquences sur un grand nombre d'industries dans le monde", a réagi Huawei dans un communiqué. "Il y aura inévitablement des répercussions sur nos affaires", a commenté pour sa part lors d'une conférence l'actuel président en exercice de Huawei, Guo Ping. "Mais nous sommes confiants de pouvoir prochainement trouver des solutions", a-t-il relevé.

L'administration Trump perçoit Huawei comme une menace pour la sécurité nationale américaine. Les États-Unis soupçonnent l'entreprise d'espionnage au profit des autorités chinoises et se dépensent sans compter auprès de leurs alliés pour qu'ils empêchent Huawei d'accéder au marché de la 5G.

Le groupe basé à Shenzhen (sud de la Chine) se revendique comme le champion mondial de cette nouvelle norme de téléphonie mobile qui doit démultiplier vitesse et capacité de transmission. Face aux dernières sanctions américaines, "la Chine prendra les mesures qui s'imposent pour défendre fermement les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises", a répliqué dimanche le ministère chinois du Commerce dans un communiqué. "La Chine exhorte les États-Unis à cesser immédiatement leurs mauvaises actions", a ajouté le ministère, considérant les restrictions comme une "menace sérieuse sur les chaînes d'approvisionnement mondiales".