Nuisances des avions - L'action en responsabilité déposée auprès du tribunal civil de Bruxelles

(Belga) Onze communes du Brabant flamand ont déposé mercredi, comme attendu, une action en responsabilité auprès du tribunal civil de Bruxelles. Elles espèrent ainsi obtenir une loi qui fixe les procédures de choix des routes aériennes. Quelques citoyens se sont joints au mouvement, a indiqué le bourgmestre de Kortenberg Chris Taes (CD&V). La province soutient également l'action, tout comme Wezembeek-Oppem, en tant que partie intervenante.

Les plaignants reprochent au ministre fédéral de la Mobilité François Bellot (MR) l'absence, selon eux, de répartition équitable des nuisances sonores causées par Brussels Airport. Ils réclament que celle-ci soit établie sur base de critères objectifs, des principes aéronautiques, de la sécurité du transport aérien et d'un usage préférentiel des pistes. Pour l'instant, le Brabant flamand voit passer 85% du trafic, fustigent les communes. Celles-ci disent ne pas avoir choisi la date de dépôt de l'action par hasard. "Nous montrons ainsi que nous voulons vivre en bon voisinage avec l'aéroport, mais l'amour doit être réciproque." Les 11 communes flamandes en question sont Steenokkerzeel, Zaventem, Tervuren, Wemmel, Grimbergen, Kampenhout, Herent, Landen, Hal, Dilbeek et Kortenberg. Wezembeek-Oppem s'associe à la procédure, mais en tant que partie intervenante afin de "rester libre d'insister sur quelques éléments spécifiques" à la localité. Celle-ci vise notamment le projet d'allongement de la piste 25L vers Erps-Kwerps et ses conséquences pour des communes comme Sterrebeek, Tervuren et Crainhem. (Belga)