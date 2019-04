Occidental offre 57 milliards de dollars pour ravir Anadarko à Chevron

Les grandes manoeuvres dans l'industrie pétrolière américaine ont connu une brusque accélération mercredi avec l'offre géante de rachat d'Anadarko Petroleum par Occidental Petroleum à 57 milliards de dollars, un prix bien supérieur à celui proposé par Chevron il y a seulement deux semaines.

Cette transaction - si elle devait aboutir - serait une des plus importantes dans le secteur pétrolier depuis le rachat en 2015, pour 61 milliards de dollars, de BG Group par Royal Dutch Shell.

Elle serait supérieure à celle proposée par Chevron, qui avait offert 33 milliards de dollars, auxquels il faut ajouter 15 milliards de dette.

Dans le détail, Occidental Petroleum propose 76 dollars par action en actions et en cash là où Chevron en proposait quelque 65 dollars, a précisé le groupe, qui affirme étudier l'hypothèse d'un rachat d'Anadarko depuis deux ans.

Mais ses premières tentatives de rapprochement ont été repoussées, a récemment affirmé la presse américaine.

Occidental Petroleum n'a pas abandonné le projet pour autant car "il n'y a pas d'offre avec des opportunités aussi élevées", a confié Vicki Hollub, la PDG du groupe, sur la chaîne de télévision américaine CNBC mercredi.

A Wall street, le titre d'Occidental était en baisse de 2,45% à 60,84 dollars vers 15H40 GMT tandis que celui d'Anadarko s'envolait de 12,28% à 71,85 dollars. Chevron perdait quant à lui 2,29% à 119,21 dollars.

"Occidental Petroleum prend une posture hostile vis-à-vis d'Anadarko", ont affirmé les analystes de la banque Mizuho au sujet de la proposition du groupe mercredi.

Ces analystes notent également que "le marché pense que l'offre de Chevron est la meilleure". Ils notent que depuis les premières rumeurs de surenchère à venir d'Occidental Petroleum il y a quelques jours, le cours de Bourse de l'entreprise a fortement reculé.

Bien que Chevron et Anadarko soient entrés en discussions avancées ces derniers jours, la PDG d'Occidental s'est défendue de toute tentative de forcer la main aux actionnaires d'Anadarko.

"Depuis notre première approche en juillet 2017, nous nous sommes engagés dans des échanges amicaux. Il s'agit toujours d'une démarche amicale" a affirmé Vicki Hollub sur CNBC.

Si le mariage entre Chevron et Anadarko devait finalement échouer au profit d'Occidental, une indemnité de rupture d'engagement de 3% est prévue entre les deux parties d'après CNBC, soit entre 1 et 1,5 milliard de dollars.

- Synergies -

Amicale ou inamicale, la soif de conquête d'Occidental Petroleum et de Chevron traduit la volonté des géants américains d'investir massivement dans le nouvel eldorado du secteur: la région du bassin permien, qui s'étend de l'ouest du Texas au sud-est du Nouveau Mexique.

Cette zone abrite les principales réserves américaines et est devenue officiellement il y a quelques semaines le champ le plus prolifique au monde devant le bassin saoudien Ghawar avec des extractions de 4,1 millions de barils par jour (mbj) en mars d'après l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Plus largement, les Etats-Unis sont devenus depuis plusieurs mois le premier producteur de brut au monde avec plus de 12 mbj en moyenne.

Occidental Petroleum, qui est déjà l'un des gros acteurs du bassin permien, prévoit notamment 2 milliards de dollars de synergies une fois la transaction effectuée, en raison de ses infrastructures déjà présentes dans cette zone.

Il existe de "très fortes complémentarités" entre les actifs des deux entreprises, a affirmé Vicki Hollub.

Les offres des deux géants américains du pétrole interviennent en outre au moment où les prix du brut sont en train de rebondir. Les cours ont notamment fortement baissé entre 2014 et 2017, entraînant une dégringolade des bénéfices et des investissements des majors pétrolières à travers le monde. Depuis le début de l'année, le cours du brut coté à New York a pris 45%.

"Occidental est convaincu que son offre est supérieure aussi bien financièrement que d'un point de vue stratégique pour les actionnaires d'Anadarko", affirme l'entreprise.

Occidental propose 38 dollars en cash pour chaque action d'Anadarko, assortis de 0,6094 action.