Offre de trains renforcée vers la Côte belge pour le week-end pascal

(Belga) La SNCB a décidé de renforcer l'offre de trains vers la mer à partir de ce vendredi jusqu'à lundi prochain, a-t-elle annoncé jeudi. "Trente trains supplémentaires seront mis à disposition des voyageurs, ce qui représente plus de 25.000 places assises", a-t-elle précisé.

Le littoral s'apprête à accueillir de nombreux touristes attirés par la météo ensoleillée. Dès vendredi, six trains supplémentaires seront mis à leur disposition pour rejoindre la côte et la quitter le soir venu. Pendant le week-end de Pâques, du samedi au lundi inclus, huit trains supplémentaires circuleront chaque jour. Le tarif week-end restera valable jusqu'à lundi et permettra de bénéficier de 50% de réduction sur tous les billets allers-retours, rappelle la SNCB. (Belga)