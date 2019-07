Oliver Zipse remplacera Harald Krüger à la tête de BMW dès cet été

(Belga) Le conseil de surveillance du constructeur automobile BMW a désigné jeudi Oliver Zipse pour prendre la suite de son patron Harald Krüger dès "le 16 août" prochain, alors qu'une transition était à l'origine prévue au printemps 2020, a annoncé le groupe.

Ingénieur et pur produit du constructeur munichois entré comme stagiaire en 1991, M. Zipse, 55 ans, était le responsable de la production de BMW et supervisait à ce titre ses 31 usines mondiales, en pleine mutation vers la voiture électrique. Il faisait figure de principal favori face à Klaus Fröhlich, 59 ans, chef du développement chargé des technologies d'avenir, artisan du partenariat avec le rival Daimler dans la voiture autonome, mais menacé par la limite d'âge. Aux manettes du constructeur bavarois depuis 2015, M. Krüger, 53 ans, avait annoncé début juillet qu'il ne comptait "pas renouveler son contrat", qui court jusqu'à fin avril 2020, ouvrant les spéculations dans un secteur en plein bouleversement. Le nouveau patron aura pour principale tâche de mener la transition électrique, défi posé à l'ensemble du secteur et particulièrement aigu pour les groupes allemands qui ont tardé à en prendre la mesure. BMW avait pourtant été parmi les premiers constructeurs à proposer une voiture 100% électrique avec la citadine i3 présentée fin 2013. Il a ensuite perdu son avance alors même que cette motorisation devenait incontournable, d'autant que les groupes doivent réduire rapidement les émissions de CO2 des voitures pour respecter des limites imposées par l'UE à partir de 2020. Au cours des cinq premiers mois de l'année, BMW a vendu quelque 48.000 voitures électrifiées, soit 2% de plus que sur la même période en 2018 -- mais ces modèles représentent moins de 5% du bon million d'unités vendues au total par le groupe. M. Krüger a promis fin juin d'accélérer la mise sur le marché des voitures électriques, annonçant 25 modèles d'ici 2023, soit deux ans plus tôt qu'annoncé.