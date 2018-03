Onze nouvelles destinations d'été et deux nouvelles compagnies à Brussels Airport

(Belga) Onze nouvelles destinations seront desservies au départ de Brussels Airport dès le 25 mars et durant tout l'été, dont la saison aéronautique commence le 25 mars prochain. Deux compagnies aériennes, Cathay Pacific et Georgian Airways, feront en outre leurs premiers pas à l'aéroport bruxellois. Au total, le passager pourra désormais choisir parmi 211 destinations directes, proposées par 66 compagnies aériennes.

Parmi les nouvelles destinations, l'Asie occupera une place de choix avec la compagnie chinoise Hainan Airlines, qui opérera, dès le 20 mars, deux vols hebdomadaires en direction de Shenzhen, en plus de ses trois liaisons par semaine vers Shanghai. Dès le 25 mars, Cathay Pacific reliera en outre pour la première fois Bruxelles à Hong Kong, à raison de quatre fois par semaine. Parmi les autres nouvelles destinations, on retrouve notamment Kalamata (Grèce), Zadar (Croatie), Kavala et Lesbos (toutes deux situées en Grèce), et Luxor (Égypte). Brussels Airport accueillera aussi la compagnie aérienne Georgian Airways, qui volera deux fois par semaine vers Tbilissi, capitale de la Géorgie. Durant l'été, il y aura en fait un total de treize nouvelles destinations directes. A partir de la fin du mois de juin, TUI fly volera en effet hebdomadairement vers Aruba et Curaçao, dans les Caraïbes. (Belga)