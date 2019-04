Opération de contrôle de bus low cost: 41 passagers sur 171 en possession de drogues

(Belga) La police a passé au crible dix autobus internationaux low cost, samedi à Anvers. Pendant l'opération, 171 passagers ont été contrôlés, dont 41 étaient en possession de drogues, trois étaient en situation irrégulière et trois personnes étaient recherchées par les autorités. Deux de ces individus recherchés ont été interpellés.

La police a dressé 20 rapports, sept procès-verbaux pour possession de drogue (amphétamines, MDMA et héroïne), et un pour blanchiment d'argent. Sur les dix bus, trois n'ont pas pu présenter leur autorisation de transporter des passagers. Deux l'ont apporté plus tard et le troisième a été saisi. "Les résultats montrent que ces actions sont utiles et que nous devons continuer à nous concentrer sur cela. Il est également inquiétant que des bus circulent sans être en ordre avec la réglementation. Cela constitue un risque sérieux pour la sécurité des passagers", a indiqué le coordinateur de la mission Jean-Claude Gunst, de la police fédérale. (Belga)