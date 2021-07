Opiacés: 15 Etats américains renoncent à bloquer la restructuration du laboratoire Purdue

C'est peut-être la fin d'un gros chapitre d'une épique bataille judiciaire: 15 Etats américains ont renoncé à bloquer le plan de restructuration de Purdue, pour accélérer le versement de quelque 4,5 milliards de dollars aux communautés touchées par la crise des opiacés que le laboratoire est accusé d'avoir déclenchée.

Les 15 Etats - dont ceux de New York et du Massachusetts, qui s'étaient montrés particulièrement agressifs contre Purdue et ses propriétaires, la famille Sackler - ont accepté les propositions d'un médiateur, prévoyant notamment qu'ils devront publier des "dizaines de millions de documents" exposant les dessous de cet immense scandale, notamment leurs échanges avec leurs avocats.

"Ce n'est pas une solution parfaite", a reconnu jeudi Letitia James, procureure de l'Etat de New York. "Mais cela met fin à des reports juridiques qui auraient duré des années", retardant d'autant le versement des fonds aux Etats, comtés et villes où les opiacés ont fait des ravages, avec des coûts prohibitifs pour leurs services sociaux, a-t-elle expliqué.

La promotion agressive du médicament anti-douleur OxyContin par Purdue, poussée par la famille Sackler qui le savait pourtant très addictif, est considérée par beaucoup comme le déclencheur de la crise des opiacés.

A l'origine de plus de 500.000 morts par overdoses en 20 ans aux Etats-Unis, elle était considérée comme la principale crise sanitaire avant la pandémie.

- "Méchants de l'histoire" -

La publication sans précédent de millions de documents "permettra de connaître toute l'histoire", a affirmé la procureure du Massachusetts, Maura Healey. "En exposant les actes diaboliques des Sackler (...) cela garantira que quelque chose comme ça ne se reproduira jamais".

Tout en dénonçant un système judiciaire qui "protège les milliardaires", Healey a présenté cet accord et ces 4,5 milliards de dollars comme une victoire face aux Sackler, qui entreront "comme les méchants dans les livres d'histoire".

Les Sackler "seront bannis pour toujours du secteur des opiacés, et leur nom n'apparaîtra plus dans les hôpitaux ou les musées", s'est-elle félicitée.

Comme beaucoup de milliardaires américains, les Sackler faisaient des dons réguliers à de prestigieuses institutions, notamment de grands musées comme le Metropolitan Museum à New York ou la Tate Gallery à Londres. Ces dernières années, alors que les Sackler étaient visés par un nombre croissant de litiges, beaucoup de ces institutions ont banni ces dons.

Purdue, les Sackler et l'OxyContin, sont devenus les symboles des excès d'une industrie pharmaceutique prête à tout pour engranger des profits.

Beaucoup espéraient les voir payer plus que les 4,5 milliards de dollars qu'ils s'étaient engagés à verser en mars, pourtant en hausse de quelque 1,5 milliard par rapport à ce qui avait été annoncé en plaidant coupable en 2020.

Le laboratoire Purdue, en cessation de paiement depuis septembre 2019, avait alors plaidé coupable de fraude et violation des droits sur les pots-de-vin, en lien avec sa promotion agressive du médicament anti-douleur aux opiacés OxyContin, dont il connaissait le caractère addictif.

Dans le cadre d'un accord avec le ministère américain de la Justice, Purdue, basée dans le Connecticut, avait aussi annoncé qu'il allait se réorganiser pour aider à lutter contre ce fléau des overdoses opiacées.

L'entreprise doit fermer ses portes d'ici 2024 au profit d'une nouvelle entité gérée par un trust: outre la vente d'OxyContin à des fins "légitimes", elle devra fournir, gratuitement ou à prix coûtants, des médicaments anti-overdose et des traitements contre la dépendance aux opiacés.

L'accord annoncé par le médiateur et les 15 Etats, et enregistré auprès du tribunal fédéral des faillites de New York, reste à valider par un juge des faillites, ce qui pourrait être fait lors d'une audience en août, selon Maura Healey.

Il reste néanmoins encore 10 Etats, dont la Californie, qui refusent cette dernière proposition de médiation. On ignore pour l'instant quelles conséquences aura leur opposition, si elle est maintenue.

La crise des opiacés a déclenché une montagne de litiges aux Etats-Unis, visant Purdue et d'autres grands laboratoires ayant vendu des médicaments opiacés, mais aussi les distributeurs, grossistes et pharmacies, et certains médecins prescripteurs.

Depuis le 29 juin, plusieurs de ces entreprises doivent répondre de leurs responsabilités lors d'un procès à Long Island, près de New York, premier procès à se dérouler devant des jurés, qui devront évaluer l'ampleur des ravages causés et des dommages à infliger.