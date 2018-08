Orages: 1.500 personnes bloquées dans des gares en Normandie

(Belga) Des orages qui frappent actuellement la Normandie ont bloqué 1.500 personnes mardi soir dans les gares de Lisieux, Caen et Evreux où les trains ne circulent plus en raison de chute d'arbres sur les voies, a indiqué la SNCF.

"L'axe Paris-Caen-Cherbourg est impacté, 700 personnes sont bloquées à Lisieux, 500 à Evreux et 300 à Caen", a précisé la société de transport française. Des caténaires sont endommagés, provoquant des défauts d'alimentation. Une dizaine de trains sont retenus dans les gares de Caen, Lisieux et Paris Saint-Lazare. Une intervention est en cours pour dégager les voies, et en attendant les voyageurs sont ravitaillés en eau et nourriture, a précisé la SNCF. Deux trains étaient bloqués sur les voies à Glos-Monfort (Eure) et à Bernay en début de soirée. L'ensemble des voyageurs ont été pris en charge, des taxis ont été mis à disposition, a précisé la SNCF.