Orange lance à son tour les appels via la 4G et le WiFi

(Belga) Orange rend à son tour possible les appels téléphoniques via la 4G (Voice over 4G - VoLTE) et le WiFi (Voice over WiFi - VoWiFi), se félicite vendredi l'opérateur télécom. Ces technologies sont disponibles dès à présent pour les propriétaires d'un appareil compatible, à la différence de Telenet, qui avait annoncé mardi le lancement progressif de ces solutions durant l'été. Proximus propose, quant à lui, ce service depuis fin 2016.

Concrètement, la technologie VoWiFi permet aux clients d'appeler depuis un endroit à l'intérieur où le réseau cellulaire est peu ou pas disponible. VoLTE assure, pour sa part, un plus grand confort et une plus grande vitesse (2 secondes au lieu de 7 à 10 secondes) pour les appels vocaux passés directement sur le réseau 4G, détaille l'opérateur. Pour en profiter, les clients doivent disposer d'un abonnement mobile chez Orange, d'un appareil compatible, d'une bonne connexion WiFi ou d'une couverture 4G et de ces deux technologies activées sur leur smartphone. Les propriétaires d'un Samsung Galaxy S7/S7 Edge seront les premiers à pouvoir en tirer parti, les S8/S8+ et S9/S9+ devant suivre "très prochainement". Les détenteurs d'un iPhone (à partir du 5S) bénéficieront, eux, d'abord de VoWiFi avant VoLTE. Orange assure en outre travailler avec d'autres fournisseurs pour activer ces deux technologies dans un avenir proche. (Belga)