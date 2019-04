Orange reprend l'intégrateur ICT BKM

(Belga) Orange Belgium a repris le fournisseur de services ICT BKM, indique lundi la société dans un communiqué. Grâce à cette reprise, qui doit encore avoir le feu vert de l'Autorité de la concurrence, Orange renforce sa position sur le marché des entreprises.

BKM est un intégrateur ICT disposant d'une expertise sur le marché des PME et des entreprises en Belgique. BKM propose des solutions ICT de qualité dans 4 domaines d'expertise: solutions de collaboration et communications unifiées (UCC), solutions IT et de sécurité, solutions documentaires et visuelles et solutions de connectivité. L'an dernier, BKM avait réalisé un chiffre d'affaires de 43 millions d'euros. Les 230 membres du personnel rejoindront Orange. "L'acquisition de BKM nous permet de renforcer notre portefeuille de produits et ainsi d'aider nos clients B2B dans la gestion stratégique de leurs données. En outre, l'esprit entrepreneurial de BKM cadre parfaitement avec le positionnement de bold challenger d'Orange Belgium sur le marché des entreprises", a déclaré Werner De Laet, Chief entreprise officer chez Orange Belgium. (Belga)