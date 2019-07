Oranges et citrons européens en danger: l'Anses avertit les voyageurs

L'Anses a confirmé mercredi un "risque élevé" d'introduction de la maladie du huanglongbing dite "du dragon jaune" dans les cultures d'agrumes en Europe, et recommande aux voyageurs la plus grande prudence dans le transport et l'importation de ces végétaux.

"Le climat favorable, la présence des agrumes, le potentiel adaptatif des bactéries et la capacité d'établissement des insectes vecteurs en dehors de leur zone d'origine" sont autant de facteurs qui permettent à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) de conclure un rapport publié mercredi par une "probabilité élevée d'établissement et de dissémination de la maladie" en Europe.

La maladie du huanglongbing (HLB) constitue l'une des menaces les plus importantes pour les cultures d'agrumes dans le monde, puisqu'elle provoque des pertes importantes de rendement, une diminution de la qualité des fruits et peut conduire à la mort des arbres, selon l'Anses.

La région méditerranéenne reste l'une des seules exemptes de cette maladie qui touche de nombreux pays producteurs en Asie du Sud-Est, en Amérique et en Afrique, également présente en Outre-mer dans les Antilles et sur l'Île de la Réunion.

"Il n'existe aucune mesure efficace pour l'éradiquer", écrit l'Anses dans son rapport.

Le psylle Trioza erytrear, l'un des deux insectes vecteurs de la bactérie Candidatus Liberibacter spp., à l'origine de la maladie, est "d'ores et déjà présent au Portugal et en Espagne et pourrait disséminer la maladie", analyse l'agence.

Elle explique que la maladie peut apparaître plusieurs années après l'établissement de l'insecte vecteur dans une région donnée, comme en Floride où la bactérie a été détectée sept ans après.

L'Anses a été saisie par la Direction générale de l'alimentation (DGAI) le 31 octobre 2016, après que la présence de la maladie fut suspectée au Portugal durant l'été 2015.

La maladie avait été signalée la même année en Egypte, pays exportateur de fruits d'agrumes vers le territoire européen.

L'Anses rappelle donc l'importance de respecter la réglementation européenne, qui interdit l'importation d'agrumes destinés à la plantation, et de renforcer la surveillance.

Des actions de sensibilisation auprès des voyageurs, qui pourraient passer les frontières sans contrôle avec des végétaux de la famille des agrumes, et auprès des pépiniéristes sur les risques liés aux agrumes commercialisés en ligne sont recommandées.

L'agence souligne aussi la nécessité de "poursuivre des programmes de recherche sur la sélection d'espèces ou de variétés au moins partiellement résistantes au HLB et la lutte biologique contre les insectes vecteurs."