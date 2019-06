Ottignies-LLN organisera un événement sur le thème de la transition agroécologique

(Belga) Le conseil communal d'Ottignies a écouté mardi soir une citoyenne interpellant le collège sur le thème "Comment nourrir Ottignies - Louvain-la-Neuve en temps de crise". Attirant l'attention des élus sur la vulnérabilité des systèmes alimentaires à cause du réchauffement climatique et surtout du pic pétrolier, Laetitia Yigit a demandé au collège comment il comptait initier une transition agroécologique pour passer à un système de production alimentaire local, écologique et résilient. Les échevins se sont dits sensibles à l'interpellation et organiseront un événement spécifique.

"ll se fait que tout notre système alimentaire agro-industriel dépend du pétrole. Pour les intrants, les pesticides, les herbicides, les machines, l'irrigation, le transport, le stockage, la chaine du froid, l'emballage... Ce système est appelé à être fortement déstabilisé dans la décennie qui vient. Il faut s'y préparer et anticiper. C'est la raison de cette interpellation. J'incite le collège à prendre dès maintenant des mesures concrètes: favoriser les essences locales nourricières pour les plantations communales, mettre en place une ceinture alimentaire communale, soutenir les agriculteurs de la commune pour leur permettre une transition, créer une régie communal agricole...", a notamment indiqué la citoyenne dans son interpellation. Tant l'échevin de l'agriculture Cédric du Monceau que l'échevin de l'environnement Philippe Delvaux se sont dits interpellés par l'exposé de Laetitia Yigit, le qualifiant de "stimulant". Ils ont répété la volonté du collège Ecolo-cdH-PS d'accélérer la transition écologique en incluant les agriculteurs, et se sont dits conscients de la nécessité de fédérer diverses initiatives à l'échelle de la commune et même de la province, voire y ajouter la région bruxelloise. Le collège communal ottintois a indiqué dans la foulée qu'il organiserait un événement autour de la transition agroécologique et de la ceinture alimentaire pour susciter les rencontres, les réflexions et le partage d'expérience. (Belga)