Ouverture du procès de Carlos Ghosn en avril

(Belga) La première audience publique du procès de Carlos Ghosn est prévue pour avril 2020, a indiqué samedi l'agence de presse japonaise Kyodo.

La date précise n'est pas encore définitivement fixée mais, d'après Kyodo, "le tribunal de Tokyo souhaite tenir jusqu'à trois audiences par semaine à compter du 21 avril". Outre le prévenu Carlos Ghosn, seront entendus d'actuels et anciens responsables de Nissan, a poursuivi l'agence. Carlos Ghosn est sous le coup de quatre inculpations, dont deux (celles sur des rémunérations différées non déclarées) pour lesquelles sont aussi mis en cause son ex-collaborateur Greg Kelly et le constructeur d'automobiles Nissan en tant que personne morale. Le procès sur ce volet de l'affaire devrait concerner les trois prévenus, bien que les avocats de Carlos Ghosn aient demandé qu'ils soient dissociés par souci d'équité, compte tenu du rôle joué par Nissan dans l'arrestation de celui qui l'avait sauvé de la faillite il y a 20 ans. Carlos Ghosn, ex-patron de Nissan, Renault et de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, est en outre inculpé à deux reprises pour "abus de confiance aggravé" concernant des transferts de fonds à des intermédiaires de Nissan en Arabie saoudite et à Oman, argent dont une partie aurait été utilisée pour des investisssements personnels, selon les chefs d'accusation présentés par les procureurs. Carlos Ghosn, qui avait été arrêté en novembre 2018 et libéré sous caution au printemps dernier, est actuellement assigné à résidence à Tokyo, avec interdiction de voir son épouse et de la contacter, des conditions que dénoncent ses avocats. (Belga)