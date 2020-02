Ouverture en 2021 d'un musée du vin à Pékin

Inspirée de la cité médiévale de Saint-Emilion, au cœur des vignobles bordelais, un immense "Musée universel du vin" doit ouvrir près de Pékin en avril 2021, conçu en partenariat avec la Cité du vin de Bordeaux.

Cloître, tour aux allures de clocher, bâtiments imbriqués comme ceux du village français : ce musée de 18.000 m2 proposera un parcours permanent de 6.700 m2, des expositions temporaires, un auditorium, une cave avec des vins du monde, un restaurant gastronomique et une école du vin, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs.

Au milieu des vignes et près de la rivière Dachi, ce musée constitue le bâtiment central d'un Village international du vin. Sur 8 km2 s'étendront également vignoble bio, pépinière d'entreprises, restaurants, bars, hôtels, boutiques autour du vin et des produits européens, ainsi que des entreprises dans le secteur du vin, de l'agriculture biologique et de la transition énergétique.

Quelque 500.000 visiteurs sont attendus la première année.

Financés par la ville de Pékin à hauteur d'environ 60 millions d'euros, les travaux du musée devraient débuter en avril dans le district de Fangshan, à 40 km au sud-ouest du centre de Pékin.

Conscients de la situation actuelle en Chine, épicentre du nouveau coronavirus - qui a fait 425 morts à ce stade -, les organisateurs ne remettent néanmoins pas en question, pour le moment, leur calendrier.

Pour préciser son projet, l'homme d'affaires chinois Weixing Tang, président-fondateur du Village international du vin - qu'il va construire à côté de son propre vignoble-, explique qu'"on sait que les meilleurs vins sont en France et nous rencontrons en Chine des problèmes de fausses étiquettes de vin".

"Outre les moyens légaux de traçabilité pour lutter contre les contrefaçons, il faut faire découvrir le vin au peuple, lui apprendre à le déguster... C'est la raison pour laquelle on fait le musée du vin", ajoute-t-il en français.

Son contenu scientifique a été élaboré par la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, qui gère la Cité du vin à Bordeaux, et veut s'adresser aussi bien au néophyte qu'à l'amateur de grands crus. La Fondation a fait appel à des experts chinois pour adapter ce contenu à la culture locale.

La Cité du Vin de Bordeaux "a été réalisée principalement pour des Occidentaux qui ont cette culture du vin. Celle de Chine est faite principalement pour des Chinois qui découvrent le vin. Dans les cinq univers proposés, le thème +Qu'est ce que le vin?+ est par exemple chez nous très réduit", a expliqué Philippe Massol, directeur de la Fondation.

Originalité de la cité chinoise, des objets comme un pressoir seront présentés, l'histoire du vin en Chine sera racontée, avec également des expositions temporaires déjà réalisées à Bordeaux.

Avec différents partenaires, la Cité bordelaise va réaliser "la conception du projet de A à Z", souligne la présidente de la Fondation et viticultrice, Sylvie Cazes. "On met à disposition toutes les données scientifiques - histoire, géographie... sur la fabrication du vin - collectées depuis une dizaine d'années", ajoute-t-elle.