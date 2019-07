Panne d'électricité géante: le maire de New York critiqué pour son absence

Le maire de New York Bill de Blasio a fait l'objet de critiques, notamment du gouverneur de l'Etat, pour son absence lors de la panne géante qui a brièvement privé de courant samedi une partie de Manhattan.

La coupure, qui est intervenue en début de soirée, a affecté quelque 73.000 usagers et plongé dans le noir toute une partie du centre-ouest de Manhattan, notamment plusieurs stations de métro, des théâtres de Broadway et une partie des panneaux lumineux de Times Square.

Le courant est progressivement revenu à partir de 22 heures (02H00 GMT dimanche), avant d'être complètement rétabli aux environs de minuit.

Candidat à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2020, Bill de Blasio était samedi en campagne dans l'Iowa (centre des Etats-Unis), où il avait prévu de passer la nuit.

Informé de la panne, il a d'abord expliqué sur CNN qu'il attendait d'avoir davantage d'éléments pour décider s'il devait rentrer ou non à New York. Cette hésitation lui a valu une première salve de critiques sur les réseaux sociaux.

Interviewé à son tour sur CNN, le gouverneur de l'Etat de New York Andrew Cuomo a alors mis en cause, à mots couverts, Bill de Blasio.

"Les maires sont importants dans des situations comme celles-là et il faut être sur site", a-t-il estimé. Bien que tous deux démocrates, Bill de Blasio et Andrew Cuomo s'apprécient peu et sont régulièrement en désaccord l'un avec l'autre.

Arrivé samedi à New York alors que la panne était encore en cours, le gouverneur a donné un point-presse alors que le courant commençait à être rétabli.

Le maire a finalement décidé samedi de regagner New York en urgence dans la nuit. "L'important, c'est de tenir le volant, de s'assurer que les choses se mettent en branle et communiquer", a-t-il dit dimanche sur CNN. "J'ai pu faire tout cela tout de suite."

"Quand vous êtes un maire, un gouverneur, vous devez voyager pour toutes sortes de raisons", s'est-il défendu.

"Je suis (gouverneur) depuis huit ans", a relevé Andrew Cuomo, et "je peux compter sur mes doigts les fois où j'ai quitté l'Etat."

"Je pense qu'il est important d'être à un endroit où vous pouvez toujours répondre présent", a-t-il ajouté, "mais chacun est maître de ses décisions politiques."

Lors d'un point de presse dimanche, le président de la compagnie d'électricité Con Edison Tim Cawley a indiqué que les raisons exactes de la panne n'avaient pas encore pu être établies.

Pour autant, "nous savons que la consommation n'a rien à voir avec ces coupures", a-t-il assuré, indiquant que le niveau au moment de la panne était relativement bas pour un samedi soir d'été, avec une température assez clémente.

Interrogé sur la perspective d'un pic de chaleur en fin de semaine prochaine, avec une pointe annoncée à 34°C samedi et près de 60% d'humidité, le responsable a expliqué que ses équipes et lui "se (sentaient) préparés" à faire face sans risquer de nouvelle panne.

"Nous devons nous assurer que le système est conçu pour que cela n'arrive pas", avait prévenu samedi le gouverneur Cuomo. "Vous êtes face à un risque de chaos et à des problèmes de sécurité. Le système doit être meilleur (que ce qu'il est aujourd'hui). Point."