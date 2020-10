Panne de plusieurs Bourses dont celle de Bruxelles: "pas une cyber-attaque", selon Euronext

La panne qui a affecté pendant plusieurs heures lundi les opérations à la Bourse de Paris et sur plusieurs autres places européennes "n'est pas une cyber-attaque", a assuré mardi leur opérateur Euronext.



"Ce n'est pas une cyber-attaque", a affirmé un porte-parole du groupe à l'AFP. "Il s'agissait d'un problème technique - désormais résolu - au niveau du middleware, l'un des systèmes assurant la persistance des données", a-t-il développé. Une panne de trois heures a entraîné la suspension de la séance à la Bourse de Paris lundi, ainsi que sur d'autres places gérées par Euronext, comme celles de Bruxelles, Amsterdam, Lisbonne et Dublin. Dans un communiqué mardi, l'opérateur paneuropéen s'est également "excusé" pour les perturbations de la veille, assurant que "des actions ont été prises pour que des problèmes similaires ne se produisent plus." Si la cotation des indices d'Euronext, comme celle de l'indice vedette CAC 40 à Paris, a finalement repris à partir de 12H45, le marché des "warrants", des produits financiers pouvant être convertis en actions, n'a pas redémarré de la journée.

Un nouveau problème avait perturbé la clôture des marchés, contraignant Euronext à annuler tous les échanges intervenus après 17H30. "Les marchés ont bien repris aujourd'hui", a confirmé le porte-parole. La séance à la Bourse de Paris s'est notamment déroulée sans incident pendant toute la matinée.

