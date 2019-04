Panne sur le réseau fixe Proximus - Un problème technique à l'origine de la panne, pas un piratage

(Belga) La panne de plusieurs heures qui a perturbé le réseau de téléphonie fixe de Proximus vendredi après-midi est lié à un problème technique, et non à une tentative de piratage. L'opérateur télécom et le Centre belge pour la Cybersécurité (CCB) n'ont en tout cas relevé aucune trace d'un lien avec une quelconque attaque, précise samedi matin le porte-parole de Proximus Fabrice Gansbeke. "Nous savons quel élément n'a pas fonctionné, mais nous devons encore déterminer quelle est la cause précise" de la perturbation, ajoute-t-il.

Il avait été constaté avant 16h00 que de sérieux problèmes perturbaient le réseau fixe Proximus, rendant de nombreux numéros fixes de cet opérateur inopérants ou injoignables. En conséquence, il a été impossible durant de longues heures de contacter les numéros d'urgence habituels (100/112 et 101) depuis un téléphone mobile ou un fixe n'appartenant pas à Proximus. Vers 19h00, la situation avait été rétablie. Quant à d'éventuelles compensations, il est encore trop tôt pour se prononcer, a indiqué le porte-parole samedi: "Notre première préoccupation était de régler le problème". (Belga)