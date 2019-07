Parlement européen: Petra De Sutter (Groen) présidera la commission Marché intérieur

(Belga) L'eurodéputée belge Petra De Sutter (Groen) présidera la commission Marché intérieur et protection du consommateur au Parlement européen, a annoncé mercredi son groupe des Verts/ALE, à qui revient cette présidence de commission pour le prochain mandat (2,5 ans).

Cette commission est la neuvième, en nombre de députés qui la composent (45), sur les 22 commissions et sous-commissions du Parlement. Elle était, sous le précédent mandat, présidée par une autre Belge, la N-VA Anneleen Van Bossuyt. "Les produits qui entrent sur le marché européen seront abordés dans ma commission. En tant que médecin (Mme De Sutter est gynécologue et professeur universitaire, NDLR), je veillerai à ce que nous ne perdions jamais de vue le principe de précaution pour notre santé", a-t-elle commenté. L'ex-sénatrice souligne la technicité des matières abordées, mais surtout leur sensibilité politique. Cette présidence de commission "peut être un levier pour une transition écologique vers une économie plus circulaire ou, par exemple, l'interdiction de l'obsolescence programmée" des machines. L'installation formelle des présidents de commission aura lieu la semaine prochaine. (Belga)