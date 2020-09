Partena lance une application pour que les travailleurs soient payés quand ils le veulent

(Belga) Partena Professionnal lance une application permettant aux travailleurs d'être payés quand ils le veulent, annonce le prestataire de services RH mardi dans un communiqué.

"Payabl'" fonctionne sur base d'un acompte du salaire, calculé sur les prestations déjà fournies par l'employé. Le but est de permettre au travailleur de disposer de sa paie lorsqu'il en a besoin, par exemple pour faire face à une facture imprévue. "Plus d'un Belge sur 10 ayant un emploi est tout de même confronté à des difficultés financières. Et celles-ci ont un impact non négligeable sur l'absentéisme et la baisse de production au sein des entreprises", souligne Partena. (Belga)