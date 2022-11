Pas de dommages majeurs apparents sur la fusée pour la Lune après le passage d'un ouragan

(Belga) Selon une première inspection rapide, la nouvelle méga-fusée de la Nasa pour la Lune, qui attend toujours son premier décollage, n'a pas subi de dommages majeurs apparents après le passage de l'ouragan Nicole en Floride, a annoncé l'agence spatiale américaine jeudi.

Des vérifications plus poussées seront toutefois menées par des employés sur place dès que possible pour confirmer l'état de la fusée, a déclaré Jim Free, administrateur associé à la Nasa, dans un message publié sur Twitter. Les équipes de la Nasa ont "conduit des vérifications visuelles initiales" de la fusée, nommée SLS, à l'aide des caméras situées sur son pas de tir au centre spatial Kennedy, a-t-il écrit. Ces "inspections par caméras montrent des dommages très mineurs, comme des joints lâches et des entailles dans les protections" contre les intempéries, a-t-il ajouté. L'ouragan Nicole a touché terre dans la nuit de mercredi à jeudi sur la côte Est de la Floride, en tant qu'ouragan de catégorie 1, selon le Centre national des ouragans. Les capteurs installés sur le pas de tir, à environ 20 mètres de hauteur, ont détecté des bourrasques allant jusqu'à environ 132 km/h, mais ces conditions ne dépassent pas ce que la fusée peut supporter, a assuré Jim Free. La Nasa avait précédemment annoncé que SLS était conçue pour résister à des vents de 74,4 noeuds, soit environ 137 km/h. "Notre préoccupation est actuellement nos employés", dont beaucoup sont sans électricité, "puis un retour aux opérations de décollage", a-t-il ajouté. Le lancement est actuellement prévu dans moins d'une semaine, le 16 novembre à 01H04 du matin heure locale (06H04 GMT), une date qui reste suspendue aux inspections de la fusée. En cas de besoin, une date de repli est disponible le 19 novembre.