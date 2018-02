Pas de trains entre Ans et Waremme, un vol de câbles suspecté

(Belga) La circulation des trains est totalement interrompue lundi matin sur la ligne 36 entre Ans et Waremme, signalent le gestionnaire de réseau, Infrabel, et l'opérateur, la SNCB, peu avant 6h00. La durée des perturbations est encore inconnue, mais elles devraient certainement avoir des conséquences lors de l'heure de pointe du matin. Des bus ont été mis en service pour faire la liaison entre Ans et Waremme, et des navettes de trains circulent entre Waremme et Landen, signale Elisa Roux, du service de presse de la SNCB.

Pour les navetteurs des trains IC voyageant sur la ligne rapide reliant Liège et Bruxelles, il n'y a pas de perturbations attendues, souligne-t-elle. Les électromécaniciens d'Infrabel sont sur place, indique de son côté le gestionnaire du réseau ferroviaire. Des problèmes au niveau de l'acheminement du courant ont été signalés vers 5h30, entrainant immédiatement la fermeture de la section de la ligne 36 entre Ans et Waremme. Cette portion étant assez étendue, il est impossible de donner dans l'immédiat une estimation du temps nécessaire pour rétablir une circulation électrique normale. "On suspecte un vol de câbles", précise Aurélie Robert, porte-parole d'Infrabel. (Belga)