Patronat: le Français Pierre Gattaz élu président de Business Europe

Le président sortant du Medef, Pierre Gattaz, a été élu "à l'unanimité président de Business Europe", l'association qui regroupe les patronats européens, a annoncé la principale organisation patronale française dans un communiqué.

M. Gattaz, qui succède à la présidente du groupe italien ENI, Emma Marcegaglia, "prendra ses fonctions le 5 juillet 2018 pour un mandat de deux ans renouvelable", précise le Medef.

Basée à Bruxelles, Business Europe regroupe 41 fédérations patronales de 34 pays européens.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Gattaz sera confronté à plusieurs défis, souligne l'organisation. Parmi eux, "la remise en cause du multilatéralisme, les enjeux de l'extraterritorialité, l'importance d'un projet européen fédérateur et utile pour tous, les risques d'un Brexit aux conséquences incertaines" ou encore "les élections européennes et le renouvellement de la Commission en 2019".

Patron de Radiall, entreprise familiale fabriquant des composants électroniques pour l'aéronautique, M. Gattaz, qui était le seul candidat à Business Europe, termine un mandat de 5 ans à la tête du Medef. Son successeur sera élu le 3 juillet.