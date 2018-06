Pays-Bas: le gouvernement veut rémunérer les trajets en vélo des salariés

Les travailleurs pourraient bientôt gagner de l'argent en pédalant aux Pays-Bas où le gouvernement veut que les trajets en vélo vers et depuis le lieu de travail soient rémunérés dans le but de réduire les embouteillages dans le pays.

"Sortons de la voiture et sautons sur le vélo", a appelé la secrétaire d'Etat des Infrastructures, proposant "un dédommagement, payé par l'employeur, de 19 centimes pour chaque kilomètre effectué à vélo vers et depuis le lieu de travail".

Les Pays-Bas sont mondialement connus pour leurs nombreuses bicyclettes: le pays en compte plus de 22 millions pour 17 millions d'habitants, selon l'association d'automobilistes BOVAG.

L'expression "vélo boulot dodo" reflète le rythme quotidien de bon nombre de travailleurs mais le pays à la population très dense est également en proie à des embouteillages interminables.

"Je veux stimuler le cyclisme dans le but de sortir 200.000 navetteurs de la voiture et pour qu'ensemble, nous faisions 3 milliards de kilomètres de vélo en plus" par an, a poursuivi Stientje Van Veldhoven dans un communiqué.

Les salariés devraient également pouvoir être remboursés après l'achat d'un nouveau vélo pour se rendre à leur travail, explique le ministère.

Afin de promouvoir l'utilisation de la bicyclette, Stientje Van Veldhoven a prévu de s'entretenir notamment avec les grands employeurs du pays et les PME pour "optimiser les réglementations fiscales existantes".

"Le vélo apporte une contribution importante à l'accessibilité, la qualité de vie et la santé. Il réduit les embouteillages et laisse de la place aux personnes qui n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture", poursuit la secrétaire d'Etat.

Aux Pays-Bas, plus de la moitié des trajets en voiture quotidiens sont inférieurs à 7,5 km et plus de la moitié des employés vivent à moins de 15 km de leur travail.

"Avec le développement du vélo électrique, c'est une distance qui peut facilement être couverte", selon le ministère, qui appelle tous les Néerlandais à se mettre en selle