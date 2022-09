Pays-Bas: le patron des supermarchés Jumbo remis en liberté dimanche après audition

(Belga) Le patron de la chaîne de supermarchés Jumbo aux Pays-Bas, Frits van Eerd, a été libéré après audition dimanche. Suspecté de blanchiment d'argent, il avait été mis en détention au cours de la semaine écoulée. Le principal suspect dans ce dossier, une personne âgée de 58 ans, reste en revanche détenue, a précisé le ministère public.

Mardi, plusieurs perquisitions avaient été menées aux Pays-Bas, et notamment au domicile de Frits van Eerd à Heeswijk-Dinther, dans la province néerlandaise du Brabant-Septentrional, mais également à Groningue et Drenthe. Selon le ministère public, le blanchiment d'argent s'est déroulé par le biais de transactions immobilières, d'échanges de voitures, de dépôts en espèces inexpliqués et de contrats de sponsoring dans le motocross. Jumbo est la deuxième plus grande chaîne de supermarchés aux Pays-Bas et est également active en Belgique. Une dame de 57 ans a également été remise en liberté provisoire. Elle reste, elle aussi, suspecte dans la cadre de ce dossier, tout comme cinq autres personnes qui avaient été remises en liberté plus tôt cette semaine. (Belga)