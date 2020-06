Pécresse: 300.000 chômeurs de plus en Ile-de-France d'ici la fin de l'année

Il y aura "300.000 chômeurs de plus en Île-de-France d'ici la fin de l'année" à cause de la crise du coronavirus, a indiqué dimanche la présidente de la région, Valérie Pécresse.

"Les estimations, c'est 300.000 chômeurs de plus en Île-de-France d'ici la fin de l'année. Ca veut dire qu'en l'Île-de-France, on risque de dépasser le million de chômeurs, ce sera un triste record historique", a déclaré Mme Pécresse (Libres!, ex-LR) au micro du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI.

"La crise économique sera très dure, particulièrement en Île-de-France. Nous avons du tourisme, nous avons des industries qui sont particulièrement touchés: l'aéronautique, l'automobile. Nous avons la culture, l'événementiel", a ajouté la présidente de la région qui craint qu'une deuxième vague de l'épidémie mette "vraiment l'économie de la France au tapis".

La crise du Covid-19 est "un tsunami qui remporte tout sur son passage" et entraîne, pour l'Ile-de-France, une dette de "1 milliard d'euros de dette", à cause de la perte de recettes et l'augmentation des dépenses, a-t-elle encore dit.

Sur l'ensemble de la France, l'Unédic, qui gère le régime d'assurance-chômage, anticipe la destruction de 900.000 emplois fin 2020 par rapport au 4e trimestre 2019, ce qui entraînerait l'indemnisation de 630.000 demandeurs d'emplois supplémentaires.

Le premier trimestre 2020 avait vu la destruction de 497.400 emplois dans le privé, soit une baisse de 2,5% provoquée par un effondrement de 40% de l'intérim, du fait du confinement, selon les chiffres de l'Insee.