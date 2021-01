Permis B: les candidats dont le rendez-vous a été annulé sont prioritaires

(Belga) Alors que les centres d'examen pour le permis de conduire vont rouvrir à partir de ce mardi, le groupe Autosécurité a annoncé lundi donner la priorité aux candidats qui avaient vu leur rendez-vous annulé à la suite de la fermeture en raison des mesures pour lutter contre le coronavirus. Cela concerne les candidats au permis B (voiture), a précisé le groupe qui assure notamment les contrôles techniques et les examens pour le permis de conduire en Wallonie.

"La prise de rendez-vous peut uniquement être effectuée en ligne via le site internet d'Autosécurité", a précisé le groupe. Pour les candidats qui n'avaient pas vu leur rendez-vous annulé par la fermeture imposée, il ne sera pas encore possible d'en planifier un pour l'examen pratique B, a précisé Autosécurité. "Pour les autres catégories (AM, A, BE, C et D), la (re)prise de rendez-vous s'effectue via notre Call Center au 087/57.20.30. Les examens et la prise de rendez-vous pour la catégorie G (véhicules agricoles) ne sont pas possibles pour l'instant", a encore souligné le groupe. En ce qui concerne les examens théoriques (toutes catégories) et le test de perception des risques (catégorie B), ceux-ci peuvent être présentés exclusivement sur rendez-vous. Ce dernier s'effectue exclusivement via le site internet www.autosecurite.be. Autosécurité rappelle que les permis de conduire provisoires (M3, M12, M18, M36) qui expirent après le 15 mars 2020 sont automatiquement prolongés jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, s'ils arrivent à échéance avant cette date. C'est également le cas pour les validités des examens théoriques, du test de perception des risques, des épreuves sur terrain privé et des certificats d'enseignement. (Belga)