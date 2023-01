Pérou: réouverture de l'aéroport de Cusco

(Belga) L'aéroport international de Cusco, principal point d'entrée pour les touristes dans le sud du Pérou, a rouvert samedi, après deux fermetures en raison de la vague de violence et des manifestations qui secouent le pays depuis près d'un mois.

Le ministère du Transport souhaite ainsi relancer le secteur du tourisme dans cette région, l'une des principales sources de devises du pays, qui abrite le célèbre Machu Picchu. Le mouvement de protestation contre la nouvelle présidente Dina Boluarte a démarré début décembre, après la destitution de l'ex-président de gauche Pedro Castillo par le Parlement. Il y a eu au moins 42 morts et des centaines de blessés. L'aéroport de Cusco, qui gère le deuxième plus important trafic aérien au Pérou avec près d'une centaine de vols hebdomadaire reliant Cusco à la capitale Lima, avait suspendu ses opérations le 12 janvier "préventivement", par crainte de l'intrusion de manifestants qui défilaient par milliers jeudi dans la ville. En décembre, il avait suspendu ses opérations cinq jours durant. Le nombre de barrages routiers avait augmenté samedi et s'élevait dorénavant à 100, un chiffre jamais atteint, en particulier sur les routes autour de Lima, selon l'autorité en charge des transports routiers.