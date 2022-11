Pérou: vols suspendus à l'aéroport de Lima après un accident de piste

(Belga) L'aéroport international de Lima a annoncé que les vols resteront suspendus au moins jusqu'à dimanche minuit heure locale pour vérifier la sécurité de la piste et la nettoyer après l'accident d'un avion percuté au décollage par un camion de pompiers, qui a fait deux morts.

L'exploitant de l'aéroport, Lima Airport Partners (LAP), a indiqué dans un communiqué qu'il avait "sollicité un prolongement de la suspension de l'activité jusqu'à minuit le 20 novembre 2022 (06h00 HB lundi)" en raison des délais d'enquête et du nettoyage de la piste, signalant qu'il y a eu une fuite de carburant. Vendredi après-midi, deux pompiers ont perdu la vie quand leur véhicule a percuté un avion de la compagnie aérienne chilienne Latam qui assurait ce vol intérieur avec 102 passagers à bord, provoquant l'incendie de l'appareil, l'évacuation des passagers et la suspension des activités de l'aéroport jusqu'à samedi initialement 13h00 (19h00 HB). L'accident a fait aussi un blessé grave parmi les secouristes qui se trouvaient dans le camion et qui a été hospitalisé dans un état critique, avec des lésions crâniennes. (Belga)